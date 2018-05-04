Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов заявил, что выход Украины из координационных советов Содружества Независимых Государств не может состояться в кратчайшие сроки.

Об этом сообщают "Известия".

"В уставе СНГ четко прописано: государство должно официально уведомить исполком за год до выхода", – пояснил постпред РФ, напомнив, что так было в случае с Грузией.

Он уточнил, что Киев не подписывал устав, но является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в котором процедура выхода не прописана.

"В дело вступает Венская конвенция о правилах заключения международных договоров. Таким образом, выход может состояться в любое время с согласия всех участников организации после консультаций с ними либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления", – добавил Шведов.

При этом российский дипломат допустил, что Украина может выйти из учредительного договора, но остаться участником каких-то других соглашений в рамках СНГ.

Ранее Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину в течение недели отозвать украинских представителей из координационных органов СНГ.

Как сообщала "Страна", в СНГ заявили, что не получали официальных заявлений от Украины о выходе.