В России заявили, что у Украины уйдет не меньше года на выход из СНГ
Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов заявил, что выход Украины из координационных советов Содружества Независимых Государств не может состояться в кратчайшие сроки.
Об этом сообщают "Известия".
"В уставе СНГ четко прописано: государство должно официально уведомить исполком за год до выхода", – пояснил постпред РФ, напомнив, что так было в случае с Грузией.
Он уточнил, что Киев не подписывал устав, но является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в котором процедура выхода не прописана.
"В дело вступает Венская конвенция о правилах заключения международных договоров. Таким образом, выход может состояться в любое время с согласия всех участников организации после консультаций с ними либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления", – добавил Шведов.
При этом российский дипломат допустил, что Украина может выйти из учредительного договора, но остаться участником каких-то других соглашений в рамках СНГ.
Ранее Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину в течение недели отозвать украинских представителей из координационных органов СНГ.
Как сообщала "Страна", в СНГ заявили, что не получали официальных заявлений от Украины о выходе.