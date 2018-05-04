Российский тренер по биатлону Андрей Прокунин подписал контракт с федерацией биатлона Украины и возглавит национальную женскую сборную по этому виду спорта.

Об этом сообщил сам Прокунин, который последние два года работал с корейскими спортсменами, сообщают РИА Новости.

Планируется, что вместе с Прокуниным в сборную Украины перейдет ряд специалистов сервис-группы.

"Я заранее согласовал свой переход в сборную Украины с руководством корейской федерации биатлона, все отнеслись к моему решению с пониманием, мы поблагодарили друг друга за совместный труд. Я действительно очень благодарен корейским коллегам и руководству федерации за то, что во всех вопросах они шли мне навстречу", - сказал Прокунин.

Фото: google.com.ua

Андрею Прокунину 39 лет. За свою карьеру биатлониста она дважды становился чемпионом мира по летнему биатлону, чемпионом и призером зимней Универсиады 1999 года, многократный чемпион России. В 2009 году Прокунин был уличен в приеме допинга, в 2011 года его дисквалификация закончилась.

Напомним, что по итогам зимней Олимпиады-2018 в южнокрейском Пхенчхане украинская сборная по биатлону не завоевала ни одной награды и показала неудовлетворительные результаты.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Международного союза биатлона подал в отставку из-за скандала с допингом.