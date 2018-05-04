В пятницу, 4 мая, в Эгейском море турецкое грузовое судно попыталось протаранить корабль греческих ВМС.

Об этом сообщает militaire.gr.

По данным греческого издания, рано утром возле острова Лесбос турецкое торговое судно приблизилось к судну "Арматолос", которое патрулировало воды. Турецкий корабль попытался ударить в среднюю часть греческого патрульного корабля. А после этого быстро отправилось в турецкие воды.

Никто из экипажа не пострадал. Судно греческих ВМС не получило серьезных повреждений.

В последние месяцы Турция ставит под сомнение территориальную принадлежность ряда островов в Эгейском море.

Напомним, что в Стамбуле танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора.

Как сообщала "Страна", турецкий корабль протаранил строящийся мост через Керченский пролив.