Во Львове разоблачили попытку подкупа игроков молодежного состава местного футбольного клуба.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

1 мая 25-летний киевлянин был задержан во время передачи четырем игрокам $4 тысяч (около 100 тыс. грн).

По данным полиции, деньги якобы предлагались за проигрыш в матче с молодежным составом другого украинского футбольного клуба. Полная сумма должна была составить $10 тысяч (около 260 тыс. грн).

Задержанному инкриминируют ч. 2 ст. 369-3 Уголовного кодекса Украины (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет.

В сообщении не указаны названия футбольных клубов, однако представители ФК Карпаты подтвердили, что была попытка подкупа игроков молодежной команды этого клуба, которым за взятку предлагали проиграть их сверстникам из ФК Шахтер, сообщает ZAXID.NET.

"В аферу злоумышленник пытался втянуть сразу пять футболистов "Карпат". А за день до игры назначил встречу, принес деньги и поощрял бонусами, в частности тысячу долларов для того, кто "заработает" пенальти в свои ворота. Конечно, молодые "львы" от такого предложения отказались", - сообщается на сайте ФК Карпаты.

Речь идет о матче против Шахтера, который состоялся во Львове 2 мая. В результате юниоры Карпат выиграли со счетом 3: 1.

Старший следователь ГУ Нацполиции во Львовской области Иван Березюк сообщил, что задержанный вины своей не признал и отказался от любых показаний, передает телеканал ZIK.

ФК Карпаты сообщил письмом обо всем, что произошло, Федерации футбола Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что легендарный футболист и обладатель Золотого мяча приедет в Чернигов.

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