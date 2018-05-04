Минфин опубликовал схему, как будет проверять украинцев, которым требуется помощь по субсидиям - а в перспективе и по другой социальной помощи.

Этот алгоритм разобрала "Страна" в материале "Полное досье на вас и ваших родственников. Как в Украине будут проверять получателей соцвыплат".

Проверка будет проходить в три этапа.

1. Человеку, который претендует на любую соцпомощь, будь то субсидия или выплаты на детей, предложат заполнить декларацию, в которой предоставить все данные о доходах и имуществе не только его самого, но и всех ближайших родственников (включая родителей и взрослых детей).



После этого, социальные службы тщательно проверят эти данные с помощью некой информационно - аналитической платформы. В ней планируют собрать всю возможную информацию об украинцах, подтянув данные из налоговой, демографического реестра (о родственниках), МВД (о регистрации авто), реестра недвижимости и земельных участков, всю историю прежних выплат соцпомощи, информацию об открытии в банках счетов, операциях по ним с конкретными суммами.

Фактически, такая база позволит в один клик получить полную картину благосостояния любого украинца.

В презентации Минфина приводится следующий пример: человек претендует на субсидию в 2 тыс. грн., но при этом сделал покупок более чем на 150 тыс. грн. или имеет дом, дороже 600 тыс. грн. Понятно, что в данном случае ему откажут.

2. Второй этап - поточная верификация - предполагает мониторинг уже во время предоставления социальной помощи. Если вам насчитали субсидию, а вы через пару месяцев стали счастливым обладателем новенького авто, помощь тут же заберут.

3. На третьем этапе - во время ретроспективной верификации - чиновники проверят, получал ли гражданин деньги из бюджета законно. Это будет происходить уже после окончания отчетного срока предоставления компенсаций (скажем, по итогам года).



В случае выявления недостоверной информации, на основании которой были назначены выплаты, человека заставят вернуть часть или всю полученную ранее компенсацию.

Ранее Кабмин анонсировал переход к монетизации субсидий, которые будут выдавать деньгами - правда, после тщательных проверок.



"Страна" уже разбиралась, чем обернется выдача субсидий по новым правилам, которая стартовала с 1 мая.