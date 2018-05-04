Коллегия судей апелляционного суда Харьковской области в составе Владимира Протасова, Николай Савенко и Петра Гришина, которая в четверг должна была рассматривать апелляционную жалобу на приговор гражданке РФ Ларисе Чубаровой, взяла самоотвод.

СБУ считает, что Чубарова - сотрудница "министерства государственной безопасности ДНР" с позывным "Тереза".

Об этом сообщает Интерфакс.

"Рассмотрение не состоялось, поскольку судьи взяли самоотвод", - сообщил адвокат Чубаровой Александр Шадрин.

При этом адвокат предположил, что самоотвод связан с давлением на судей со стороны правоохранительных структур.

"Они огласили только резолютивную часть. Думаю, официально они мотивировали это тем, что рассматривали апелляцию на определение о разъяснении судебного решения. В действительности, я думаю, это связано с давлением на них со стороны СБУ и прокуратуры", - сказал Шадрин.

Ранее СБУ сообщала, что гражданка РФ, сотрудница т.н. министерства государственной безопасности "ДНР" с позывным "Тереза" была задержана 7 апреля 2015 года по подозрению в организации серии взрывов в Харькове.

По словам словам советникаглавы СБУ Маркияна Лубкивского, установлено, что задержанная в начале 2014 года была активной участницей харьковского Антимайдана и других пророссийских протестных акций.

После начала боевых действий на Донбассе "Тереза" выехала в Донецк для участия в вооруженном противостоянии против Украины на стороне т.н. ДНР.

В феврале 2015 года "Тереза" по координации руководителя одного из управлений т.н.МГБ ДНР с позывным "Док" прибыла в Харьков с целью сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые действуют на территории региона. При задержании на месте временного проживания задержанной правоохранители нашли самодельное взрывное устройство, военное снаряжение и антиукраинскую символику.

29 июня 2017 года Киевский райсуд Харькова признал Чубарову виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства (ч.4 ст.260, ч.1 ст.263, ч.1 ст.110 УК Украины) и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Савченко Виктор Чевгуз заявил о самоотводе.

Также мы сообщали, что харьковский судья, который вынес сепаратисту мягкий приговор ради обмена, заявляет об угрозах радикалов.