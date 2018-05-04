Правительство России распорядилось сдвинуть с 30 апреля 2018 года на 1 декабря 2019 года сроки контракта на работы по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив - Крымского моста.

Об этом сообщает "Коммерсант". Уточняется, что распоряжение датировано 30 апреля.

По данным издания, проблемы касаются автомобильной части моста, по которой пойдет грузовой транспорт. Смогут ли по мосту до 1 декабря 2019 года передвигаться легковые автомобили - пока не уточняется.

Ранее издание рассказывало о том, что Россия сдвигает сроки запуска грузовиков по Крымскому мосту до сентября. Это связано с отсутствием выводов государственной экспертзы о безопасности уже построенной автомобильной части моста.

Ранее "Страна" писала о том, что на Крымском мосту провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки.

Также мы сообщали, что Чубаров предложил отобрать крымский мост у России в качестве контрибуции.