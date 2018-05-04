Ситуация в городе Балаклея, где 3 мая на складе боеприпасов вспыхнл пожар,находится под контролем. Об этом, по состоянию на 7:00 4 мая, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, наблюдается тление четырех отдельных ячеек.

"Интенсивность взрывов снизилась. Подразделения ДСНС заправляют водой четыре пожарных танка, которые осуществляют тушение в рамках технической территории. Авиацией ДСНС проводится тушение отдельных очагов на территории арсенала", - говорится в сообщении ГосЧС.

Пожар на прежнем складе боеприпасов в Балаклее военные надеются ликвидировать до конца сегодя дня. Об этом журналистам новостей "Настоящее" сообщил представитель оперативного пресс-центра Министерства обороны Виталий Саранцев.

По словам Виталия Саранцева, сейчас в Балаклее раздаются одиночные взрывы. Их было слышно и ночью. В общем, за последние 8:00 - до десятка взрывов. Территория, где еще есть очаги тления, сейчас занимает несколько квадратных метров, говорит Саранцев. Начиная с 5 утра на Балаклейском арсенале работает авиация

"Сейчас дежурные подразделения осуществляют контрольную проливку участков местности, на которой происходило тление. Всего осталось несколько таких небольших источников, где тление все еще происходит. Ночью работали дежурные подразделения, военная техника: пожежнеи танки и инженерные машины разграждения. Два часа он молчит, а потом раз и два взрыва произошло", - рассказал Виталий Саранцев.

Корреспонденты новостей "Настоящее" по телефону пообщались с местными жителями. Они говорят, утром в Балаклее спокойно. По словам людей, школы, детские садики и больницы сегодня работают в штатном режиме. Жители, которые вчера покинули город, ближе к полуночи вернулись домой.

Напомним, 3 мая около 13:40 в Балаклее на Харьковщине произошел пожар на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года.

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