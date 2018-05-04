Современные американские ракетные комплексы Javelin были поставлены в Украину несколько недель назад.

Такое заявление сделала во время брифинга пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науерт, передает Укринформ.

"Я знаю, что многие из вас очень интересовались продажей ракет Javelin в Украине. Я могу сказать вам, что этот вопрос был одним из тех, что "лежит на столе" в течение очень длительного времени перед тем, как мы анонсировали в 2017 году, что президент принял решение предоставить систем Javelin Украины. Они были доставлены несколько недель назад", - сообщила представитель внешнеполитического ведомства США и добавила, что этот вопрос намеренно не разглашали, и люди, которые держали его в тайне "сделали хорошую работу".

Напомним, что в Украине о получении американских ракетных комплексов Javelin стало известно только в понедельник, 30 апреля.

По совпадению или намеренно - но в тот же день Порошенко объявил о конце антитеррористической операции на Донбассе и переходу к Операции объединенных сил.

После этого экс-чиновник Пентагона Майкл Карпентер заявил, что "Джавелины" ничего кардинально не изменят для Украины.