В Киеве 64-летний мужчина два раза подряд попытался свести счеты с жизнью, но обе попытки провалились. Об этом сообщает ТСН.

Сначала страдающий от депрессии бывший военный попробовал застрелиться из травматического оружия, но пуля застряла у него в нёбе.

Мужчина не прислушался к подсказке судьбы и решил выпрыгнуть с балкона. Однако к этому времени рядом с ним уже находились медики и полицейские. Мужчину от самоубийства спасла молниеносная реакция одного из правоохранителей. Раненого экс-военного доставили в больницу.

В полиции уточнили, что пытавшийся покончить с собой мужчина страдал от депресси последние полгода. Соседи удивлены этим случаем, поскольку никто и не догадывался о проблемах в этой семье.

"За ним служебный автомобиль приезжал, всегда в белой рубашке ходил", - вспоминают соседи и добавляют, что недавно у мужчины якобы начались проблемы со здоровьем.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция не связывает самоубийство начальника полиции в Херсонской области с его работой.

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