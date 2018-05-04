США замораживают финансирование "Белых касок" - организации, которая сообщает о предполагаемых химических атаках в Сирии.

Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

"Белые каски" финансировались из бюджета Вашингтона на треть. Но в последние несколько недель деньги поступать перестали - и сейчас идут обсуждения, возобновлять ли финансирование.

По данным канала, подтверждение на выдачу "Каскам" денег должен был дать Белый дом, но там пока молчат.

"Белые каски" - общественная организация, которая работает в основном на территориях, подконтрольным сирийской оппозиции. Они традиционно сообщают о предполагаемых химических атаках сил Асада.

Власти Сирии и РФ считают "Белые каски" организацией, в которой работают сторонники "Аль-Каиды". И обвиняют их в создании постановочных видео и фото для целей западной пропаганды.

Сами "Белые каски" называют своей миссией защиту мирных жителей Сирии.

Отметим, что последний инцидент в сирийском городе Дума, где якобы произошла химатака на противников Асада, едва не привела к вооруженному столкновению США и РФ на Ближнем Востоке.

Сам инцидент официально еще не расследован, однако это не помешало США и Британии нанести удар по Дамаску.