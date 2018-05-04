В пятницу и субботу, 4 и 5 мая Киевводоканал оставит без холодного водоснабжения посольства США м Казахстана в Украине.

Об этом сообщается на сайте коммунальной службы. К вынужденной мере коммунальщики прибегнут из-за ремонтных работ.

Сделать запас воды Киевводоканал рекомендует не только иностранным дипломатам, но и киевлянам, чьи дома и офисы также попадают в зону отключения от водоснабжения.

В коммунальной компании обнародовали полный список адресов, которые оставят без воды.

04 мая с 09.00 до 16.00 - ул. Белецкая, 10, 10-А, 10-В, 12, 12-А (частные дома).

04 мая с 17.00 до 07.00 05 мая - ул. Парково-Сырецкая, 6, 6-А, 8, 15, 15-А, 15-Б, 17, 21, 23 (ж/д), 12 (Военкомат); ул. Дегтяревская, 62 (предприятие); ул. Парково-Сырецкая, 4, 10, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 14, 4-Б (д/с); ул. Сикорского, 4 (Посольство США), 4-А (Посольство Казахстана), 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 4-Д, 4-Е, 6, 6-А; 05 мая с 22.00 до 08.00 06 мая - ул. Черновола, 30 (ж/д), 41, 28/1.

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу, 4 мая, городу в Днепропетровской области отключат воду из-за долгов.

Также мы сообщали, что 8 из 10 районов Киева останутся без горячей воды до лета.