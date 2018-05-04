Глава Европарламента Антонио Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза. Такое заявление он сделал в четверг, 3 мая, в интервью изданию Spiegel Online.

"Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия",- отметил Таяни.

По его словам, единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии. Глава Европарламента уточнил, что сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же".

При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", убежден глава Европарламента.

Ранее "Страна" писала о том, что спикер Бундестага заявил о необходимости создания армии Евросоюза.

Мы уже рассказывали, что в Европе в 2017 году начали создание PESCO - единой системы управления обороной Евросоюза.

"Страна" также разбиралась, что выберет Украина - нарождающуюся армию ЕС или НАТО.