В Киеве вчера вечером фура MAN сбила мотоцикл. Байкер погиб не приходя в сознание.

Авария случилась около 23:00 на проспекте Победы, сообщает "Информатор".

Как передает издание, оба транспортных средства двигались в сторону Брест-Литовского шоссе. В среднем ряду ехал грузовик, а в крайнем левом мотоцикл.

Внещапно MAN подрезала другая фура, которая скрылась с места аварии. Водитель тягача принял влево и "прижал" байкера к отбойнику. Мотоциклист ударился об отбойник и об саму фуру, упав на дорогу.

Пострадавшему пытались оказать первую помощь на месте, но к сожалению он скончался.

Ранее Киевсовет просили ввести ночной запрет для мотоциклистов из-за шума, который они создают.

Также недавно в Киеве полицейский на конфискованном мотоцикле протаранил три иномарки.