В центре Киева вымыли с мылом памятники княгине Ольге, апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию. Видео
В Киеве вымыли скульптурную композицию на Софийской площади. Видео опубликовано на YouTube-канале ТСН.
Десять коммунальных работников привезли специальный "душ", который поливал монумент водой под высоким давлением.
Чистили мылом только гранитный постамент, а вот белый мрамор, из которого сделан сам памятник княгине, апостолу и учителям славянской письменности, можно мыть только водой - от химикатов он портится.
Мойка памятника происходит не так чтобы часто - в основном с наступлением устойчивого тепла, когда становится меньше осадков, а поток туристов в центре Киева растет.
Напомним, в новогоднюю ночь Софийскую площадь посетило рекордное число украинцев.
Также в Запорожье на Хортице разрушили памятник воинам АТО, установленный Нацкорпусом.
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