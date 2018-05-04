В Киеве вымыли скульптурную композицию на Софийской площади. Видео опубликовано на YouTube-канале ТСН.

Десять коммунальных работников привезли специальный "душ", который поливал монумент водой под высоким давлением.

Чистили мылом только гранитный постамент, а вот белый мрамор, из которого сделан сам памятник княгине, апостолу и учителям славянской письменности, можно мыть только водой - от химикатов он портится.

Мойка памятника происходит не так чтобы часто - в основном с наступлением устойчивого тепла, когда становится меньше осадков, а поток туристов в центре Киева растет.

Напомним, в новогоднюю ночь Софийскую площадь посетило рекордное число украинцев.

Также в Запорожье на Хортице разрушили памятник воинам АТО, установленный Нацкорпусом.