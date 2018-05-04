В пятницу, 4 мая, синоптики обещают Украине жаркую солнечную погоду.

Максимально воздух прогреется в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях - там прогнозируют от +28 до +31 градуса днем. Ночью температура опустится до +14-16 градусов.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Стоит отметить, что в других регионах сраны будет всего на пару градусов прохладнее.

На западе, севере, востоке и в центральной части Украины днем ожидается от 27 до 29 градусов тепла. Ночью температура максимально снизится на западе страны - до +12-14. В остальных регионах ночная температура не опустится ниже 13-16 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, до +30 поднимется температура сегодня и в Киеве. Ночью в столице ожидается до +14-16 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что финские экологи хотят высечь во льдах Арктики гигантскую голову Трампа.

Также мы сообщали, что синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.