Великим магистром Мальтийского ордена избран 74-летний Джакомо Далла Торре.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо". со ссылкой на пресс-службу древнейшего религиозного ордена.

Далла Торре стал 80-м великим магистром и теперь должен принести присягу перед представителем Ватикана.

Великий магистр избирается на пожизненный срок. Далла Торре с 2008 года является главой великого приората Рима и относится к высшему сословию рыцарей, которые представляют религиозную верхушку ордена и из которых может быть выбран его глава.

Далла Торре в 1985 году вступил в орден, а в 1993 году принес обет послушания. Он уже был великим командором, а затем местоблюстителем после смерти великого магистра Андрю Уиллоби Ниниана Берти в 2008 году, до избрания на этот пост Мэтью Фестинга.

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