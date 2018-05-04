В России прокомментировали проект украинского закона о среднем образовании, о котором уже рассказывала "Страна".

Документ предусматривает языковую квоту для нацменьшинств. После начальной школы на русском языке можно будет изучать максимум 20% предметов. На языках Евросоюза - 40%.

"Предпринимаемые Киевом меры больше похожи на "языковую зачистку" образовательного пространства страны, что прямо противоречит Конституции Украины, а именно статьям 10, 24 и 53", - заявил представитель МИД РФ Александр Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ. Его слова передает РИА "Новости-Украина".

По словам российского постпреда, продолжая "конфронтационную линию в языковом вопросе", украинские власти "воссоздают причины, во многом ставшие отправной точной развития конфликта на юго-востоке Украины".

"Принятие закона препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта и отдаляет перспективы достижения его урегулирования. Налицо откровенное нежелание Киева выполнять собственные обязательства по пункту 11 минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, который предусматривает принятие постоянного законодательства об особом статусе Донецкой и Луганской областей с учетом их права на языковое самоопределение", - отметил Лукашевич.

Он призвал государства Евросоюза помешать Киеву в его "дискриминационных актах", а Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера - дать оценку закону.

Напомним, что по законопроекту от Гриневич, учиться полностью на русском хотят позволить только в частных школах.

Ранее Венгрия заявили, что будет продолжать ветировать вступление Украины в НАТО из-за языковой статьи закона об образовании.