Во втором полуфинале Лиги Европы французский "Марсель" на выезде проиграл австрийскому "Ред Булл Зальцбург". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, однако дальше прошли гости, которые в первой встрече победили со счетом 2:0.

Об этом сообщает "Советский спорт".

На 53-й минуте полузащитник "Зальцбурга" Хайдара мяч забил первый гол в матче. Спустя 12 минут автогол Буна Сарра позволил австрийской команде удвоить преимущество на поле и сравнять общий двухматчевый счет.

Матч перешел в овертайм.

На 116-й минуте Пайет с углового выполнил подачу в центр штрафной площади "Зальцбурга", где игрок "Марселя" Роланду (не путать с Роналду - Прим.Ред.) в касание точно пробил в угол ворот.

Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французского клуба. Таким образом, по сумме двух встреч - 3:2 - "Марсель" вышел в финал Лиги Европы, где его футболисты сыграют с мадридским "Атлетико".

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