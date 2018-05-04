По состоянию на 23:00 четверга, 3 мая пожарные расчеты Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар на складах в Балаклее.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Для дежурства на месте происшествия задействованы пожарные расчеты Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 4 пожарных танка, инженерная машина разграждения, пожарные автомобили и другая техника.

В режиме готовности находятся авиационные средства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые используются для тушения", - указано в сообщении.

Как сообщала "Страна", в Балаклее продолжают тушить пожар на арсенале. Наблюдаются одиночные взрывы.

Напомним, что медики предупредили о химической угрозе из-за пожара на фабрике в Белой Церкви.