Сестра заключенного народного депутата Вера Савченко анонсировала акцию в Киеве. Она состоится в поддержку Надежды в день ее рождения - 11 мая.

"То, что я анонсирую – это 11 мая, Надин День рождения, что много раз делалось в Киеве, когда она была в РФ в плену. Сейчас мы будем проводить ее у стен СБУ в Асколькодовом переулке, 3А (В Киеве - Прим.Ред.). В 12 часов – будем проводить акцию в поддержку Надежды", - сказала Вера Савченко в эфире телеканала ZIK.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко до 20 мая. В тот же день она объявила голодовку.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения.

17 апреля Надежда Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Майдане сестра Савченко провела небольшую акцию в ее поддержку. Она организовала мероприятие, чтобы "информировать людей о несправедливости, которая происходит".

Напомним, что в ПАСЕ обеспокоены увеличением максимального срока задержания граждан в зоне АТО.