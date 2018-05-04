В ответном полуфинальном матче Лиги Европы испанский "Атлетико" на своем поле одержал победу над английским "Арсеналом" со счетом 1:0. Первая игра завершилась 1:1.

Встреча прошла на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, сообщает ТАСС.

Единственный гол, на второй добавленной к первому тайму минуте, забил Диего Коста.

На 12-й минуте ответной игры французский защитник "Арсенала" Лоран Косьельни неудачно оступился и был вынужден покинуть поле на носилках, его заменил защитник Калум Чемберс. Испанской командой в этом матче со скамейки запасных руководил ассистент главного тренера Херман Бургос, аргентинский наставник "Атлетико" Диего Симеоне, удаленный в первой встрече команд за бурное недовольство решением арбитра, наблюдал за игрой с трибуны.

Для главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера, который ранее объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона, этот матч стал 250-м в еврокубках. "Арсенал" проиграл пятый матч из семи предыдущих встреч с испанскими командами на выезде.

"Атлетико" одержал пятую сухую победу подряд в домашних матчах в еврокубках.

"Атлетико" в третий раз в истории вышел в финал Лиги Европы, в сезоне-2009/10 испанская команда в решающем матче обыграла английский "Фулхэм" (2:1), а в сезоне-2011/12 выиграла титул, победив испанский "Атлетик" (3:0).

Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе. Победитель турнира получит прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Как сообщала "Страна", в киевском финале Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет на НСК "Олимпийский" с "Ливерпулем". Игра состоится в субботу, 26 мая.

Напомним, что матч "Динамо" - "Шахтер" внезапно перенесли.