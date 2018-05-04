Сотрудники социальной сети микроблогов Twitter порекомендовали пользователям сменить пароли к учетным записям из-за ошибки в системе хранения данных.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Когда вы устанавливаете пароль для своей учетной записи в Twitter, мы используем маскирующую технологию, так что никто в компании не может его увидеть. Недавно мы обнаружили ошибку в системе хранения паролей во внутреннем журнале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утечки данных в результате ошибки не произошло. Однако Twitter порекомендовал пользователям сменить пароли от своих аккаунтов, а также поменять их во всех сервисах, где использовались такие же пароли.

Как сообщала "Страна", в сети обсуждают поток странных твитов Трампа. После угроз "умными ракетами" в адрес Кремля президент США опубликовал следующее сообщение:

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период холодной войны. Для этого нет причины. Россия нуждается в нас. Им нужна помощь с их экономикой, это было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Прекратим гонку вооружений?" - написал Трамп.

Напомним, что в начале апреля в Twitter произошел серьезный технический сбой по всему миру.