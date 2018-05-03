Признавший вину в педофилии знаменитый режиссер Роман Полански и обвиненный в сексуальных домогательствах комик Билл Косби, вслед за Харви Вайнштейном, официально исключены из членов американской Академии кинематографических искусств и наук.

Об этом сообщает ВВС.

Решение об исключении Полански и Косби было принято в результате голосования во вторник. Официально сообщили о нем в четверг, 3 мая.

Полански является лауреатом "Оскара", который как раз и вручает Академия.

В 2003 году он получил премию как лучший режиссер за фильм "Пианист".

Продюсер Харви Вайнштейн был исключен из Киноакадемии в 2017 году, после серии обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Косби был признан виновным в сексуальных домогательствах в апреле.

Как сообщала "Страна", Брэд Питт снимет фильм о секс - домогательствах Харви Вайнштейна.

Отметим, что у актрисы Рене Зеллвегер не знали, что и ее тоже домогался Харви Вайнштейн.