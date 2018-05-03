Романа Полански исключили из американской киноакадемии из-за педофилии
Признавший вину в педофилии знаменитый режиссер Роман Полански и обвиненный в сексуальных домогательствах комик Билл Косби, вслед за Харви Вайнштейном, официально исключены из членов американской Академии кинематографических искусств и наук.
Об этом сообщает ВВС.
Решение об исключении Полански и Косби было принято в результате голосования во вторник. Официально сообщили о нем в четверг, 3 мая.
Полански является лауреатом "Оскара", который как раз и вручает Академия.
В 2003 году он получил премию как лучший режиссер за фильм "Пианист".
Продюсер Харви Вайнштейн был исключен из Киноакадемии в 2017 году, после серии обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Косби был признан виновным в сексуальных домогательствах в апреле.
Как сообщала "Страна", Брэд Питт снимет фильм о секс - домогательствах Харви Вайнштейна.
Отметим, что у актрисы Рене Зеллвегер не знали, что и ее тоже домогался Харви Вайнштейн.