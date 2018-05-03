Сегодня, 3 мая в Белой Церкви, в Киевской области произошел пожар на складе резиновых изделий. В 17:34 пожар в складском помещении был локализован на площади 1000 кв.м. Стало известно, что во время пожара пострадали три человека.

Как оказалось, в технологическом процессе на фабрике в Белой Церкви, где произошел пожар , активно использовался фосфор. И поэтому есть реальная угроза химического отравления работников, а также тушивших огонь спасателей.

Об этом, со ссылкой на медиков, передает УНН.

"На предприятии активно использовали фосфор, есть угроза химического отравления", - отметили медики, добавив, что имеют в виду сотрудников предприятия, а также пожарных спасателей, которые вдыхали продукты горения.

Медики отметили, что уже получили несколько жалоб от тех, кто находился на месте происшествия.

"Высокая концентрация фосфора вызывает тошноту и головокружение. Уже есть несколько жалоб", - добавили медики.

Как сообщала "Страна", днем четверга, 3 мая в Белой Церкви под Киевом загорелись склады с резиной. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв.м.

Напомним, что другой пожар, на складах боеприпасов в Балаклее, военные тушат и на земле и с воздуха.