В ноябре 2017 года в Чехии было произведено нервно-паралитическое вещество А230 "Новичок", которым предположительно были отправлены Сергей и Юлия Скрипали в британском провинциальном городке Солсбери.

Яд в небольшом количестве был произведен в НИИ Минобороны Чехии в городе Брно. Его протестировали и вскоре уничтожили.

Об этом сообщил чешский президент Милош Земан со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки.

В конце марта 2018, на фоне противоречивых заявлений Великобритании и России о "Новичке", Милош Земан дал поручение Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Чехии проверить данную информацию. В конце апреля он получил получил соответствующий доклад чешской спецслужбы на эту тему.

"Поскольку информация СБИ не носит грифа секретности, я могу ее пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Это основа сообщения СБИ", - сказал Земан в эфире телеканала TV Barrandov.

По словам чешского президента, представители Военно-исторического института, а также Государственного управления по ядерной безопасности Чехии утверждают, что это было вещество не совсем определенного класса, а некий иной продукт.

"Получил я также и документ от военной разведки, в котором ясно говорится, что вещество А230 является "Новичком". Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован "Новичок", а потом уничтожен. Знаем, где, и знаем, когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", - сказал Земан.

"Военная разведка говорит, что яд А230 именуется "Новичок". СБИ говорит, что яд А230 не называется "Новичком", а "Новичок" - это А234 (оба вещества относятся к семейству веществ "Новичок" - Прим.Ред.)", - добавил президент Чехии.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей смертельном нервно-паралитическим веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

При этом девушка уже пошла на поправку, а вот ее отец с марта по-прежнему остается в критическом состоянии.

Как сообщала "Страна", власти Британии снесут дом Скрипаля, паб и ресторан, где он обедал.

А министр иностранных дел России Серей Лавров заявил, что яд "Новичок" состоял на вооружении армии США.