Вечером четверга, 3 мая, в Киеве водитель Mersedes проигнорировал красный сигнал светофора и регулировщика. В результате этого легковой автомобиль врезался в железнодорожную платформу, которая перевозила танк.

Об этом сообщили Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в районе Рембазы. По словам очевидцев, из-за ДТП на значительное время было парализовано движение транспорта в направлении Красный Хутор - ул. Бориспольская.

"У Бориспольской, 19 произошла авария с участием автомобиля Mercedes и вагона поезда, на котором перевозили танк. Молодчики (23-25 лет), находившиеся в автомобиле, проигнорировали сигнал регулировщика, а также красный светофор и на довольно серьезной скорости осуществили столкновения. Скорее всего ослепило солнцем.

В результате аварии госпитализирован один человек. На месте работает следственно-оперативная группа", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Николаевской области произошло тройное ДТП с военным бусиком. В результате ДТП пострадал водитель тягача, пассажирского автобуса, а также пассажиры.

Напомним, что подозреваемого в смертельном криворожском ДТП водителя Mazda перевели из больницы в СИЗО.