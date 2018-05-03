В Киеве водитель Mersedes проигнорировал красный светофор и врезался в ж\д платформу с танком. Фото
Вечером четверга, 3 мая, в Киеве водитель Mersedes проигнорировал красный сигнал светофора и регулировщика. В результате этого легковой автомобиль врезался в железнодорожную платформу, которая перевозила танк.
Об этом сообщили Киев Оперативный в Facebook.
Инцидент произошел в районе Рембазы. По словам очевидцев, из-за ДТП на значительное время было парализовано движение транспорта в направлении Красный Хутор - ул. Бориспольская.
"У Бориспольской, 19 произошла авария с участием автомобиля Mercedes и вагона поезда, на котором перевозили танк. Молодчики (23-25 лет), находившиеся в автомобиле, проигнорировали сигнал регулировщика, а также красный светофор и на довольно серьезной скорости осуществили столкновения. Скорее всего ослепило солнцем.
В результате аварии госпитализирован один человек. На месте работает следственно-оперативная группа", - указано в опубликованном сообщении.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", в Николаевской области произошло тройное ДТП с военным бусиком. В результате ДТП пострадал водитель тягача, пассажирского автобуса, а также пассажиры.
Напомним, что подозреваемого в смертельном криворожском ДТП водителя Mazda перевели из больницы в СИЗО.