В пятницу, 4 мая, городу Новомосковск, в Днепропетровской области, отключат подачу воды. Отключение связано с задолженностью КП "Новомосковский водоканал".

Об этом Информатору сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

"Задолженность составляет 11 468 147 гривен. Также в связи с неуплатой "Днепрводоканал" не может выполнять свои обязательства по оплате перед ДТЭК, а также Аульским водоводом".

Как сообщала "Страна", в марте долг населения за коммунальные услуги вырос почти на два миллиарда гривен. Долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 4,9%, или на 1 795,1 млн гривен до 38 618 млн гривен по сравнению с февралем.

Мы писали, что в Кривом Роге коммунальщики трамбовали асфальт ногами.

С началом мая 8 из 10 районов Киева останутся без горячей воды до лета.