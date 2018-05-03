В полиции Одессы открыли уголовное производство по факту публичных призывов, нарушающих равноправие граждан Украины (ст. 161 УК), которые имели место на националистическом "Марше Украинского Порядка" 2 мая.

Об этом публично сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция", - отметил министр.

Правоохранители начали расследование по статье 161 Уголовного кодекса - "Нарушение расового, национального равноправия граждан".

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Как сообщала "Страна", позднее глава "Правого сектора" Одесской области Татьяна Сойкина принесла публичные извинения за свое скандальное высказывание и заявила, что "под ж*дами она не имела ввиду евреев".

Напомним, что в ООН показали видео о расследовании одесской трагедии 2 мая 2014.