По состоянию на 20.30, 3 мая, на территории 65 арсенала в Балаклее продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайного происшествия.

Об этом сообщило Минобороны в официальном Facebook.

"Территория арсенала задымлена, периодически местами наблюдаются взрывы низкой интенсивности и незначительные очаги тления, которые оперативно ликвидируются пожарными расчетами. В настоящее время пожарный самолет Ан-32 выполнил три, а вертолет Ми-8 - четыре сбросы воды. В дальнейшем, авиасредства будут привлекаться по необходимости. На месте происшествия работают 4 пожарных расчета от Вооруженных Сил Украины и 6 от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 3 пожарные танки, инженерная машина разграждения, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что к ликвидации последствий также привлечены 69 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 25 представителей ГосЧС. Кроме того, 11 пожарных расчетов ГосЧС находятся на дежурстве в г. Балаклея.

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua/

Как сообщала "Страна", военные тушат пожар и на земле и с воздуха.

Ранее в МВД заявили, что в Балаклее после взрывов нет пострадавших и разрушений.

Мы писали, что дороги в Балаклее, где рвутся снаряды, начала перекрывать полиция.