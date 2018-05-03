Число жертв масштабной песчаной бури, которая сопровождалась в Индии еще и сильной грозой, увеличилось до 125 человек.

Об этом сообщает AFP.

"Из-за сильной песчаной бури и удара молний погибли по меньшей мере 125 человек по всей Индии", - говорится в опубликованном сообщении.

Природное ЧП накрыло штаты Уттар-Прадеш, Раджастан, Пенджаб.

Из-за стихии оказались оборваны линии электропередач и разрушены некоторые дома. Также образовались пробки на дорогах и произошли задержки вылетов ряда авиационных рейсов.

В разные регионы Индии, по словам премьер-министра, уже направлены спасательные службы для оказания помощи пострадавшим.

Как сообщала "Страна", в Индии ветер снес минареты Тадж-Махала. Один из разрушенных располагался у так называемых королевских ворот - у места, на которое туристы в первую очередь обращают внимание.

Отметим, что отель в Индии рухнул от врезавшегося в него автомобиля. Под завалами десятки людей.