С момента старта приписной кампании "Доктор для каждой семьи" всего три семейных врача и два педиатра в Украине набрали нужное количество пациентов.

Об этом написал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в Facebook.

"За месяц кампании набрать лимит пациентов почти невозможно. На сегодня это сделали только 5 врачей на всю страну. Это три семейных врача (в Полтавской, Черниговской и Донецкой областях) и два педиатра (оба - Донецкая область). Большинство врачей находятся достаточно далеко от лимитов", - отметил Ковтонюк.

Он напомнил, что для семейного врача оптимальное количество пациентов - 1800, терапевта - 2000, педиатра - 900.

Кроме того, чиновник посоветовал, если врач отказывается подписывать с вами декларацию, мотивируя отказ тем, что уже набрал оптимальное количество пациентов, нужно сообщить об этом главному врачу больницы или в Минздрав.

В то же время Ковтонюк советует также не паниковать, что всех хороших врачей уже разобрали, но не стоит и долго медлить, потому что рано или поздно специалистов разберут.

Фото: facebook.com/pavlo.kovtonyuk

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