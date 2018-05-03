Защита троих подозреваемых в нападении на депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафу Найема, намерена обжаловать решение суда, который избрал им меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и круглосуточного домашнего ареста.

Об этом в интервью "Украинским Новостям" сообщил адвокат подозреваемых Игорь Синиченко.

"Конечно, будем обжаловать (меру пресечения). Мы к этому делу относимся довольно просто. Все эти три парня обвиняются в преступлении средней тяжести. Это преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы", - сказал адвокат.

По его словам, согласно Уголовному процессуальному кодексу, содержание под стражей не может быть применено к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, по которому законом предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет и только в том случае, если будет доказано, что, находясь на свободе, этот человек скрывался от органов досудебного расследования, препятствовал уголовному производству или которому сообщено о подозрении в совершении другого преступления.

"Поскольку они сразу же были задержаны, то в любом случае содержание под стражей невозможно, и суд правильно поступил и не пошел на поводу у этих "крикунов", которые затеяли эту всю историю", - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что его клиенты действительно виновны и будут наказаны по закону.

"Я убежден, что их накажут и их родственники. У них очень строго с этими вопросами. Но их нельзя было взять под стражу по той лишь причине, что это запрещено законом", - считает юрист.

Он уверен, что, даже избрав меру пресечения в виде личного обязательства, суд мог закрепить за подозреваемыми такие обязательства, которые были бы сродни домашнему аресту.

Как сообщала "Страна", избитый Найем недоволен решением суда, который отправил чеченцев под домашний арест.

Мы писали, что суд разрешил задержать чеченца, который избил Найема и улетел в Баку.

Ранее суд выбрал меру пресечения еще двум участникам драки с Мустафой Найемом - ночной домашний арест.