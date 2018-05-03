Киевский районный суд Одессы продлил содержание под стражей в СИЗО для директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. В этом детском комплексе во время пожара в 2017 году погибли три девочки.

Об этом сообщает УНИАН.

Сегодня, 3 мая, заседание началось с большим опозданием. Во время ожидания слушаний обвиняемый Петрос Саркисян пожаловался на плохое самочувствие и в суд вызвали скорую помощь. От госпитализации он отказался.

В суде было продолжено рассмотрение уголовного производства в отношении директора детского лагеря, которого обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст.270 УК Украины).

В ходе судебного заседания прокуратура заявила ходатайство о продлении обвиняемому срока содержания под стражей.

Сторона защиты, в свою очередь, возражала относительно удовлетворения указанного ходатайства и настаивала выбрать более мягкую меру пресечения. Выслушав мнение участников процесса, суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть до 3 июля.

Отмечается, что сторона защиты, ссылаясь на нормы международного права, заявила ходатайство об устранении нарушений прав человека.

В частности, защитники просят суд разрешить обвиняемому находиться рядом с ними (за пределами стеклянной кабины) во время судебных заседаний. По мнению адвокатов, пребывание обвиняемого под стражей в зале суда не дает ему возможности в полной мере реализовывать право на защиту, пользоваться заметками и общаться.

Для решения указанного вопроса суд отложил рассмотрение дела на 4 мая.

Пожар на территории детского комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели трех девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил воспитателя на свободу под поручительство народных депутатов, Саркисян находится в СИЗО. 24 апреля 2018 года суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой 27 апреля завершено. Материалы переданы в суд.

Как сообщала "Страна", суд вынес приговор воспитательнице лагеря "Виктория", отвечавшей за противопожарную безопасность.

Напомним, что в суд передали обвинения против двух чиновников ГСЧС по делу о пожаре в лагере "Виктория".