Сотрудники прокуратуры открыли уголовное производство по факту пожара на бывшем складе боеприпасов вблизи г. Балаклея Харьковской области.

Об этом вечером в четверг, 3 мая сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко в интервью Интерфакс.

"Начато производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины. Расследование ведет полиция. Военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство", - сказал он.

В четверг около 14.00 вблизи воинской части "А 1352" возле Балаклеи воспламенилась сухая трава, начался пожар. Эвакуация всего населения города не проводилась.

По информации полиции, в результате пожара никто не пострадал.

Глава Балаклейской райадминистрации Степан Масельский заявил, что в настоящее время взрывающиеся боеприпасы за пределы технической территории не разлетаются.

Пожарные расчеты Вооруженных сил Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уже локализировали основные очаги пожара в Балаклее. Это привело к значительному уменьшению территории возгорания и задымления.

Местные жители рассказали "Стране" о ситуации в Балаклее: "Рвануло как и в прошлом году".

Напомним, что от пожара на складах с резиной под Киевом пострадали два человека.