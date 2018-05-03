США обвинили военных Китая в "ослеплении" летчиков американских ВВС в небе Африки. В Пентагоне заявили, что это было сделано с помощью лазера на новой китайской военной базе в африканском государстве Джибути.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Эти инциденты неудивительны, поскольку они представляют собой действия, не связанные с войной, но указывают на грубую, преднамеренную небрежность, а также полное игнорирование безопасности полетов и международных норм", - заявил Трей Микс, бывший полковник Тихоокеанского командования ВВС США.

В посольстве КНР в Вашингтоне не прокомментировали данную информацию. Воздержались от слов и в китайском Минобороны.

"Эти инциденты усиливают давнюю озабоченность США по поводу решения Китая о создании своего первого заморского военного аванпоста вблизи крупнейшей военной базы США в Африке", - отметили журналисты американской газеты.

Китайская Народно-освободительная армия открыла свою первую зарубежную военную базу на побережье Джибути летом 2017.

В Минобороны Китая тогда заявили, что база будет использоваться в том числе для охраны судов, спасательных и антипиратских операций в Аденском заливе и у побережья Сомали.

Джибути, граничащая с Сомали, Эфиопией и Эритреей, находится на пересечении важных морских торговых путей. Там уже находятся военные базы США, Франции и Японии. Также строит свой свой пункт присутствия и Саудовская Аравия.

Ранее Пентагон предупредил судоходные компании о резкой активизации пиратов у берегов Сомали. Министр обороны США Джим Мэттис во время недавнего визита в Джибути заявил об отсутствии планов привлечь в регион американский флот для решения этой проблемы.

Напомним, что Украина и Китай снимут фильм "Горящий орел".