В Кривом Роге патрульный автомобиль полиции сбил пешехода - нарушителя
В Кривом Роге на ул. Балхашской автомобиль патрульной службы полиции сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает местное издание 1kr.ua.
В результате аварии пешеход получил травмы - у него разбит нос, ушибы и ссадины. Ему была оказана необходимая медпомощь.
По данному факту начата служебная проверка.
Фото: 1tv.kr.ua
По факту случившегося будет открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения".
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