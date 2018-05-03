В Кривом Роге на ул. Балхашской автомобиль патрульной службы полиции сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает местное издание 1kr.ua.

В результате аварии пешеход получил травмы - у него разбит нос, ушибы и ссадины. Ему была оказана необходимая медпомощь.

По данному факту начата служебная проверка.

Фото: 1tv.kr.ua

По факту случившегося будет открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения".

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