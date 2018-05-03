От пожара на складах с резиной под Киевом пострадали два человека
В Киевской области, в результате пожара на складах с продукцией из резины - пострадали два человека.
Об этом сообщила пресс-служба Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
Сообщение о пожаре поступило спасателям 3 мая, в 17:34, через час огонь был локализирован. В настоящее время тушение продолжается.
Площадь распространения огня составляет 1 тыс. кв.м.
На месте работают 90 человек личного состава пожарных и 15 единиц техники.
Фото: dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", местные жители рассказали о ситуации в Балаклее: "Рвануло как и в прошлом году".
Мы разбирались, когда и где в Украине взрывались склады боеприпасов. Ночью 23 марта 2017 года начался пожар на складе боеприпасов в Балаклее, котоый вызвал детонацию боеприпасов. Информация о возгорании на территории 65-го арсенала Центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ поступила в ГосЧС в 2:56.