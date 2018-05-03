В Киевской области, в результате пожара на складах с продукцией из резины - пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 3 мая, в 17:34, через час огонь был локализирован. В настоящее время тушение продолжается.

Площадь распространения огня составляет 1 тыс. кв.м.

На месте работают 90 человек личного состава пожарных и 15 единиц техники.

Фото: dsns.gov.ua

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