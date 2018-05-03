Эксперты миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерены эксгумировать тела жертв предполагаемой химатаки в сирийской Думе для проведения экспертизы. Об этом сообщила The Financial Times.

По словам главы организации Ахмета Узюмджю, миссия по установлению произошедшего в Думе собрала около 100 проб окружающей среды после получения 21 апреля доступа к месту. В настоящее время эксперты пытаются найти способ "провести эксгумацию и собрать биомедицинские пробы".

"Это очень чувствительный процесс. Вот почему они очень осторожны. Хотя нашим экспертам удавалось проводить вскрытия в прошлом, но этот раз станет первым, когда у нас будут именно эксгумированные тела", - заявил он.

Узюмджю также отметил, что публикация доклада выводов экспертов по Думе может занять примерно месяц.

Как сообщала "Страна", ранее эксперты ОЗХО взяли образцы со второго места химатаки в Сирии.

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Сообщалось, что Россия назвала условие, при котором согласится с расследованием ОЗХО в Думе.