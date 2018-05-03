У депутата Верховной Рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, из-за объявленной голодовки начались проблемы с зубами, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ее сестры Веры.

"У нее проблемы с кальцием, зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден, то это проблема", - рассказала она.

Она также сообщила, что была 3 мая на допросе в СБУ в качестве свидетеля.

"Я и Татьяна (Проторченко, пресс-секретарь депутата - Прим.ред.) были допрошены в качестве свидетелей в уголовном производстве, которое открыто с 2015 года, то есть когда Надежда Савченко была в Российской Федерации. Это производство открыли и нас опрашивали как свидетелей", - сказала она.

Как сообщала "Страна", сегодня появилось фото Надежды Савченко после 42 дней голодовки.

Мы писали, что в России арестовали Егора Русского, который в 2014 году брал в плен Савченко.

Ранее суд запретил следователю СБУ изымать имущество Савченко.