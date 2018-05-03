Глава "Правого сектора" Одесской области Татьяна Сойкина принесла публичные извинения за свое скандальное высказывание и заявила, что "под ж*дами она не имела ввиду евреев".

При этом кого же она имела ввиду, представительница "Правого сектора" не сообщила.

Свои извинение Сойкина опубликовала в Facebook.

"В Одессе состоялся #МаршУкраинськогоПорядку. Как всегда, за мероприятием пристально следили наши недруги с "ватного" и либерального лагеря. Если бы причин для критиканства не нашлось - они бы все равно что-то придумали.

Отношение недругов к НВР "Правый сектор" и моей персоне меня совершенно не интересует. Меня волнует отношение обычных украинцев, которых последние вводят в заблуждение. Поэтому я прошу всех дочитать этот пост.

Реплика, за которую меня раскритиковали, была следующей: "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам. Не олигархии! Слава Украине!".

Во-первых, я хочу попросить прощения у всех, кого обидела эта фраза. Во-вторых, подчеркиваю, что под "жидами" я не имела в виду евреев, ведь обвинять НВР "Правый сектор" в антисемитизме - абсурд, вот почему:

1. Мы четко различаем понятия "евреи" и "жиды". Первые - представители дружественной нации. Те, кто вместе с нами борется за Украину и ее будущее. Вторые - те, кто относится к олигархическим кланам и руководствуясь своими меркантильными интересами грабит и уничтожает Украину.

2. Еще Степан Бандера подчеркивал, что у нас дружеское отношение к представителям других народов, который бок о бок с нами строят Украинское Соборное Самостийное Государство.

3. "Правый сектор" Одесчины поддерживает директора Одесского художественного музея - Александра Ройтбурда. Ведь он является настоящим патриотом нашей страны.

4. Наш филиал всегда осуждал вандализм в отношении памятника Жертвам Холокоста.

5. Среди наших членов есть евреи. Также они есть и в боевых подразделениях, что не может не вызывать у меня безграничного уважения.

Не допустите манипуляции фразами, вырванными из контекста. Благодарю за внимание", - написала она.

Фото: facebook.com/asketka

Как сообщала "Страна", в Одессе националисты избили парня, который нес цветы на Куликово поле. Это произошло несмотря на кордоны правоохранителей и нацгвардейцев.

Отметим, что экс-главе одесского "Правого сектора" зашили рану на шее после нападения.