Сегодня, 3 мая, Балаклея содрогнулась от взрывов на военном арсенале, где уже рвались снаряды и ракеты в марте 2017 года.

Как сообщили "Стране" местные жители, на вечер 3 мая взрывы стали слышны меньше. Интенсивность взрывов достигла пика сегодня около 15.00 и, судя по звукам, "канонада" была почти такой же, как во время прошлогоднего ЧП.

Пожар на арсенале гасили вертолетами и другой спецтехникой, есть информация, что огонь был локализован.

"Эвакуация была проведена из близлежащих микрорайонов - военной базы и поселка Нефтяников. Это именно та территория Балаклеи, которая пострадала больше всех и в прошлый раз. В центре города ситуация спокойная, большинство магазинов тоже работает", - рассказали нам очевидцы.

Некоторые жители начали выезжать из города самостоятельно, но большинство осталось.

Как сообщала "Страна", военные тушат пожар и на земле и с воздуха.

Мы писали, что в МВД заявили, что в Балаклее после взрывов нет пострадавших и разрушений.

Ранее дороги в Балаклее, где рвутся снаряды, начала перекрывать полиция.