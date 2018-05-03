В городе Белая Церковь Киевской области начался пожар на складах с резинотехническими изделиями. Там же, в 70-ти км от Киева, находится шинный завод.

Об этом в четверг, 3 мая сообщила пресс-секретарь областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан, передает РИА Новости.

"Там (в Белой Церкви - Прим.Ред.) пожар… горят склады с резинотехническими изделиями", - сообщила Рубан.

Она также уточнила, что площадь пожара пока не известна. Пожарные расчеты выехали на место инцидента.

Как сообщала "Страна", на военных складах в Балаклее также раздаются взрывы. Мы ведем онлайн-репортаж.

Напомним, что спасатели объявили штормовое предупреждение в Днепропетровской области на 2-5 мая.