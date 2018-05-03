Количество заболевших корью в Украине за последнюю неделю, в период с 24 апреля по 2 мая, составило 1 143 человека, что превышает показатели предыдущей недели, когда было зафиксировано рекордное количество заболевших за неделю с начала вспышки заболевания - 1 070 человек.

Согласно данным Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, большая часть заболевших за последнюю неделю - взрослые (595 человек), 548 - дети.

Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему сохраняется в Ивано-Франковской области, самый низкий - в Луганской.

В целом с начала года корью заболело 12 828 человек.

Кроме того, в Центре акцентировали внимание на том, что в настоящее время Минздрав работает над внесением изменений в нормативно-правовою базу, чтобы сделать возможной вакцинацию взрослых препаратами, закупленными международными организациями за средства госбюджета для проведения иммунопрофилактических мероприятий согласно календарю прививок. В настоящее время, согласно календарю, вакцинация проводится детям до 1 года и детям шести лет (две дозы).

"Вакцина против кори есть в наличии во всех регионах. Сейчас остатки вакцин в регионах составляют 238 тыс. доз, еще 800 тыс. доз против кори, паротита и краснухи, которые недавно прибыли в Украину, в ближайшее время будут доставлены в регионы", - отмечено в сообщении.

В целом в 2018 году Украина получит более 2 млн доз вакцины КПК (корь, паротит, краснуха), которых, по оценкам Минздрава, будет достаточно для проведения иммунопрофилактики для всех возрастных групп детей, которые в этом нуждаются.

Как сообщала "Страна", в результате вспышки кори в областной детской больнице Харькова заболели уже 13 человек.

Мы писали, что в Минздраве назвали области с самым низким уровнем вакцинации против кори.

Ранее стало известно, что под Киевом выросло число нацгвардейцев, заболевших корью и ветрянкой.