В среду, 2 мая, на трассе I-70 в Индианаполисе из инкассаторского грузовика высыпалась огромная сумма денег и ценных бумаг. Об этом сообщают очевидцы происшествия, которые разместили информацию на своих страницах в Facebook.

Бронированный фургон фирмы Brinks, осуществляющей перевозки ценных грузов на заказ, двигался по шоссе, когда у него неожиданно открылись задние дверцы и на дорогу посыпались пакеты и мешки с купюрами.

Автомобиль продолжал движение, поскольку водитель не заметил, что случилось. Таким образом деньги рассыпались на достаточно протяженном отрезке дороги и понадобилось немало времени и вмешательство полиции, чтобы собрать потерянное.

Видео: facebook.com/jazmyne.cooper

Также полицейские пытались предотвратить стихийное мародерство со стороны водителей других автомобилей и местных жителей, которые быстро подоспели к месту происшествия.

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