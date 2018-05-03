В четверг, 10 мая президент Украины Петр Порошенко встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене.

Об этом сообщает DW.

По словам Меркель, речь не идет о переговорах в "нормандском формате", поскольку на встрече не будет президента России Владимира Путина.

Отметим, что там же, в Аахене пройдет церемония вручения премии Карла Великого президенту Франции Эммануэлю Макрону за "энергичное видение новой Европы".

В администрации президента Украины 3 мая подтвердили предстоящую встречу. Но в Кремле призвали не спешить с выводами о ее влиянии ее на судьбу Донбасса.

Напомним, что 10 апреля президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Во время беседы они скоординировали подходы относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на неподконтрольной части Донбасса.

Меркель высказалась за достижение перемирия на Донбассе с помощью миссии миротворцев Организации Объединенных Наций. До сих пор нет единства взлядов о задачах такой миротворческой миссии.

Россия предлагает отправить миротворцев, которые будут сопровождать наблюдателей ОБСЕ. В свою очередь, Украина настаивает на отправке на Донбасс полноценных военных подразделений, которые смогут контролировать ситуацию в регионах, где находятся сепаратисты, а также контролировать границу.

Как сообщала "Страна", Макрон сказал Путину, что не хочет возвращать санкции против Ирана, как того требует Трамп.

Напомним, что в Германии началось строительство обходного газопровода "Северный поток-2".