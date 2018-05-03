Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко показала семейный рецепт изготовления сырников на собственной кухне.

Видео об этом она выложила на созданную меньше месяца назад страницу в Facebook, которую она, по ее заявлению, ведет сама.

Кроме рецепта сырников и поздравлений с Днем кондитера, который действительно отмечается 3 мая, Тимошенко "обратилась к одному очень известному политику" с призывом "вернуться в профессию", намекая на Петра Порошенко.

"Хочу поздравить с днем кондитера одного очень известного политика, и напомнить ему, что пора возвращаться в профессию", - сказала Юлия Тимошенко в конце видеоролика.

Видео: facebook.com/YuliaTymoshenko

Как сообщала "Страна", Партии Тимошенко и Порошенко объявили себя победителями на выборах территориальных общин в конце апреля.

Ранее мы сообщали, что Коломойский поддержит любого кандидата на выборах кроме Порошенко и назвал Тимошенко фаворитом.

Также мы рассказывали, что Тимошенко опубликовала декларацию за 2017 год. В ней записаны драгоценности Cartier и дом рядом с Порошенко.