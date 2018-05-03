Будущий победитель чемпионата Украины по футболу (это будет либо "Шахтер", либо "Динамо" - Прим. Ред.) не попадет в первую корзину при жеребьевке группового этапа следующего сезона Лиги чемпионов.

Наш чемпион получит место во второй корзине из-за итогов полуфиналов нынешней Лиги чемпионов.

Об этом сообщает портал Zbirna.

При жеребьевке группового раунда ЛЧ 2018\19 топ-корзина группового этапа будет формироваться из победителей чемпионатов первых семи стран по таблице коэффициентов УЕФА. Победитель текущей Лиги чемпионов также будет в первой корзине ЛЧ.

Однако, если бы команда-триумфатор киевского финала турнира выиграла и свой чемпионат, то свободная "вакансия" досталась сильнейшему клубу Украины (8-е место в таблице коэффициентов УЕФА).

Из четырех полуфиналистов такой подарок "Шахтеру" или "Динамо" могла сделать только "Бавария". Однако, мюнхенский клуб проиграл мадридскому "Реалу" в полуфинале.

Чемпион Украины мог бы попасть в топ-корзину, если бы, например, "Бавария" выиграла ЛЧ в этом сезоне, поскольку она досрочно стала чемпионом Германии. При этом ни "Реал", ни "Ливерпуль", в Испании и Англии соответственно, - победителями своих первенств не стали.

В следующем сезоне путевки в групповой этап Лиги Чемпионов уже гарантированно имеют - "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Ювентус", "Наполи" и "ПСЖ".

В основную сетку соревнований напрямую, по итогам европейских чемпионатов попадут 26 команд. Еще шесть определятся по итогам четырех квалификационных этапов.

Как сообщала "Страна", матч "Динамо" - "Шахтер" внезапно перенесли. Теперь игра должна состояться в субботу, 19 мая.

Отметим, что Порошенко намерен поселить у себя дома некоторых гостей киевского финала Лиги Чемпионов.