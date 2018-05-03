Министерство обороны опубликовало сводку по ситуации в Балаклее. Напомним, 3 мая на военных складах в Балаклее начали раздаваться взрывы.

По данным Минобороны, на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года, произошло возгорание травы. Причины возгорания выясняются.

Известно, что на территории технической площадки работали группы, готовившие территорию для дальнейшей очистки. Взрывные работы на территории площадки не проводились.

"Сейчас на месте происшествия работают пожарные команды Вооруженных Сил Украины и ГосЧС. Для ликвидации пожара привлечены 2 пожарных танка, инженерная машина разграждения, 8 пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Также дополнительно направлено еще 2 пожарных танка. Осуществляется воздушная разведка с помощью вертолета, привлечены подразделения Военной службы правопорядка ВС Украины для оцепления территории", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств ЧП на место происшествия вылетела оперативная группа Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины.

Как сообщала "Страна", в МВД заявили, что в Балаклее после взрывов нет пострадавших и разрушений.

Также в соцсетях появились первые фото и видео новых взрывов в Балаклее.