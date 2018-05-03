В Киеве ряд музеев традиционно, раз в месяц, проводят дни открытых дверей. Соответствующий график на май уже опубликован, передает "112-Украина".
7 мая (понедельник)
Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7;
Литературно-мемориальный музей М. Булгакова, Андреевский спуск, 13 (школьники, пенсионеры);
Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов).
8 мая (вторник)
Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.
17 мая (четверг)
Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.
25 мая (пятница)
Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;
Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а;
Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;
Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской Славы);
Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19 (Ивана Мазепы, 29).
27 мая (воскресенье)
Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;
Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;
Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;
Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.
28 мая (понедельник)
Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;
Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;
Музей гетманства, ул. Спасская, 16б.
30 мая (среда)
Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;
Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.
Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).
31 мая (четверг)
Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 5;
Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;
Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.
На постоянной основе работают бесплатно:
Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;
Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.
Отметим, что 18 мая отмечается международный День музеев, а это значит, что в этот день можно посетить бесплатно любой музей.
Предварительно рекомендуется уточнять, позвонив в интересующий музей, условия посещения, поскольку некоторые учреждения предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.
Как сообщала "Страна", реконструкторы воссоздали битву времен национально-освободительного восстания Богдана Хмельницкого. Знатоки истории показали зрителям, как мог выглядеть бой под Корсунем между казаками и польской армией.
Напомним, что у Кличко опубликовали программу мероприятий в Киеве на 9 мая.