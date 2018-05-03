В Киеве ряд музеев традиционно, раз в месяц, проводят дни открытых дверей. Соответствующий график на май уже опубликован, передает "112-Украина".

7 мая (понедельник)

Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7;

Литературно-мемориальный музей М. Булгакова, Андреевский спуск, 13 (школьники, пенсионеры);

Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов).

8 мая (вторник)

Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.

17 мая (четверг)

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

25 мая (пятница)

Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;

Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской Славы);

Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19 (Ивана Мазепы, 29).

27 мая (воскресенье)

Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;

Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;

Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;

Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.

28 мая (понедельник)

Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей гетманства, ул. Спасская, 16б.

30 мая (среда)

Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;

Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.

Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

31 мая (четверг)

Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 5;

Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;

Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

На постоянной основе работают бесплатно:

Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;

Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Отметим, что 18 мая отмечается международный День музеев, а это значит, что в этот день можно посетить бесплатно любой музей.

Предварительно рекомендуется уточнять, позвонив в интересующий музей, условия посещения, поскольку некоторые учреждения предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.

Как сообщала "Страна", реконструкторы воссоздали битву времен национально-освободительного восстания Богдана Хмельницкого. Знатоки истории показали зрителям, как мог выглядеть бой под Корсунем между казаками и польской армией.

Напомним, что у Кличко опубликовали программу мероприятий в Киеве на 9 мая.